Harikasın Altay

Spor Toto 1'inci Lig'de son haftaların formda ekibi Altay, evinde düşme hattında yer alan Gençlerbirliği'ni tek golle mağlup etti: 1-0. Üst üste ikinci maçını kazanan İzmir ekibi yenilmezlik serisini 6 maça çıkarak çıkışını sürdürdü. 13. dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Sol kanattan yapılan ortada Ahmet kafayı vurdu, top direkten oyun alanına geri döndü. 23. dakikada Altay penaltı kazandı. Kullanılan serbest vuruşta Gökhan Gül ve Grechyshkin topa elle müdahale etti. Hakem Ozan Ergün VAR'da pozisyonu izledi ve beyaz noktayı gösterdi. 24. dakikada topun başına geçen Paixao, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. 37. dakikada kullanılan kornerde kafalardan seken top Kutay'ın önünde kaldı. Kutay'ın sert şutunu, kaleci son anda engelledi.

İKİNCİ YARI DURAĞAN GEÇTİ

62. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Belyaev sert bir vuruşla kaleyi yokladı, kaleci Ozan gole izin vermedi. 72. dakikada kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Marco Paixao'nun şutu az farkla yandan auta gitti. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, kazanan Altay oldu.



KALOĞLU'NA SEVGİ SELİ

İZMİR temsilcisinin Başkent ekibini konuk ettiği maçta Altay taraftarı takımlarını yine yalnız bırakmadı. Mücadele boyunca destek tezahüratlarını hiç kesmeyen 12. adam, maç sonu ise teknik direktör Sinan Kaloğlu'na sevgi gösterisinde bulundu. Dün Sinan Kaloğlu hakkında çıkan Kasımpaşa iddialarına karşın teknik direktörlerini bağrına basan taraftarlar, Sinan Kaloğlu'nu tribünlere çağırdı. Maç sonunda stadı terk etmeyen taraftarlar, Kaloğlu'nu yaptıkları tezahüratlarla soyunma odasından çağırarak alkışladı ve bağrına bastı. Genç teknik adam da bu sevgiye karşılık verdi

İZMİR EKİBİNDE İKİ DEĞİŞİKLİK

Altay'ın evinde Gençlerbirliği'ni ağırladığı karşılaşmada teknik direktör Sinan Kaloğlu, geçen hafta İzmir derbisinde Altınordu'ya karşı sahaya sürdüğü kadroda biri zorunlu olmak üzere iki değişiklik yaptı. Siyah-beyazlı İzmir ekibinde geçen hafta direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan cezalı Ceyhun'un yerine Kutay ilk 11'de görev yaparken, tüm maçlarda forma giyen kaptan İbrahim soğuk algınlığı nedeniyle karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı, yerine ise Mehmet Gündüz oynadı. Altay'da Eren Erdoğan ise hafif sakatlığı bulunduğu için kadroda yer almadı.

MINI YORUM/ BERKE ÖZBAY

"CESUR YÜREKLER"

ALTAY, maddi ve manevi olarak yaşadığı ve yaşamakta olduğu zorluklardan güçlü bir şekilde çıkmayı başardığını gösterdi. Mücadeleyi saha kenarından izlerken aklıma Mel Gibson'ın yönettiği ve başrolünü oynadığı "Braveheart" yani Cesur Yürek filmi geldi. Transfer yasağı, maddi sıkıntılar derken altyapısından gencecik isimlerle, tecrübeli futbolcularını takımda tutarak zorluklarla bir kadro yaratan siyah-beyazlılar, hedefleri ve inançlarıyla terinin son damlasına kadar savaştı. Altaylılar, tribünde ve sahada adeta William Wallace gibi "Özgürlük!" diye bağırdılar ve yırtıp attılar kötülükleri. Karşılaşmaya iyi başlayan İzmir ekibi, en iyi yaptığı şey olan savunmayı sağlam tuttu. Rakibine net pozisyon vermeden, orta alanda göğüs göğüse çarpışarak boş alan bırakmadı. Beklerinden aldığı destekle rakip kaleye gelmeye başlayan siyah-beyazlılar, bu dakikalardan birinde penaltı kazandı. Topun başında ise yine Marco Paşa vardı ve bu maçı da boş geçmedi... İlk yarıyı önde kapatan Altay, ikinci yarıda da ayakta kalarak 3 puanı söküp almasını bildi. Dünkü maçta taktik ya da sistemsel bir çözümlemeden ziyade ruhun, inancın öneminden bahsetmeyi uygun gördüm... Büyük Altay'a yakışır bir gecede Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda gelecek adına umut veren, 90 dakikalık güzel bir film izledik...