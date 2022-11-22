Sinan Kaloğlu’na sevgi gösterisi

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Altay, sezona kötü bir giriş yapmıştı. Gerek maddi konular gerekse takımın yeni olması, kötü sonuçlara sebep oldu. Ligin ilerleyen haftalarında Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile ekibi, takımın ve oyuncuların lige uyum sağlamaları için yoğun çaba sarfetti. Teknik ekibin bu çabasını boşa çıkarmayan oyuncular, son haftalarda vitesi yükseltti. Altay, Gençlerbirliği galibiyetiyle birlikte bu sezon ilk kez arka arkaya iki galibiyet almış oldu. Durum böyle olunca Altaylı taraftarlar, özellikle maç sonunda Sinan Kaloğlu'na yoğun ilgi gösterdi. Kaloğlu da bu ilgiye alkış ve teşekkürlerini ileterek cevap verdi.





"BEN BURADA SİNAN KALOĞLU OLDUM"



Taraftarlara teşekkürlerini ileten Kaloğlu, şöyle konuştu:

"Taraftarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Yıllar önce burada şampiyonluk yaşadım. Ben burada Sinan Kaloğlu oldum. Bugün beni tribünlere çağırdıklarında yıllar önce futbolcu olarak bu statta yaşadığım duyguyu teknik direktör olarak tekrar yaşadım, çok duygulandım. Hepsine teşekkür ediyorum. Mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz."