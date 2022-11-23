Altay mucizesi

Spor Toto 1. Lig'de son haftalarda yakaladığı müthiş çıkışla yükselişe geçen Altay, performansıyla adeta bir mucizeye imza atıyor. Sezon başında transfer yasağı ve maddi sıkıntılar yaşayan, altyapı ağırlıklı kadrosuna tecrübeli isimleri tekrar monte etmeyi başaran İzmir temsilcisi, iyi başlayamadığı ligde son haftalarda büyük sıçrama yaptı. İlk üç haftayı art arda aldığı mağlubiyetlerle geçen siyah-beyazlılar, Altınordu derbisini kazandıktan sonra geçtiğimiz gün düşme hattındaki Başkent ekibi Gençlerbirliği'ni de tek golle geçerek ilk kez ikide iki yaptı.

İLK 7'YE SADECE 3 PUAN KALDI

Ligde 11 haftada sadece tek yenilgi alan, son 4 maçının da üçünü kazanarak çıkış yakalayan siyah-beyazlılar, 18 puana ulaşarak Play-Off hattına da göz kırpmayı başardı. Sezon başında kısıtlı kadrosuyla hedefini ligde kalmak olarak belirleyen İzmir ekibi, tehlike bölgesiyle arasındaki puan farkını 6'ya çıkarırken, Play-Off hattına ise çok yaklaştı. 7. sıradaki Bodrumspor ile arasında sadece 3 puanlık fark kalan Altay, ilk yarının bitimine 4 maç kala bu süreci de en az kayıpla atlatarak kendisini Play-Off potasına atmanın hesaplarını yapmaya başladı

SAVUNMAYA TAM NOT

İzmir temsilcisi, ligde geçen hafta İzmir derbisinde büyük çoğunluğunu 10 kişi oynadığı maçta Altınordu'yu kayıpsız geçerken Başkent ekibi G.Birliği'ni de yenerek yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Ligin az gol yiyen ekiplerinden biri olan ve bu süreçte kalesinde 4 gol görerek savunmasıyla tam not alan İzmir ekibi, rakip ağları ise 8 kez sarsmayı başardı.

PENALTI CANAVARI

ALTAY, 6 maçlık yenilmezlik serisine imza attığı süreçte 3 kez penaltı noktasına geldi. Son 6 maçta en fazla penaltı kazanan takımların başında gelen siyah-beyazlılarda, Portekizli yıldız Paixao bu atışların tümünü gole çevirdi. Siyah-beyazlılar, penaltı atışlarından bulduğu gollerle direkt 4 puanı hanesine yazdırdı. Tecrübeli Paixao, 1-1 sona eren Manisa FK maçında eşitlik golünü penaltıdan kaydederken, önceki gün G.Birliği önünde de takımına galibiyeti getiren golü beyaz noktadan attı. Altay, İzmir derbisinde 1-0 önde olduğu esnada bir penaltı daha kazanmış ve yine Paixao atışı golle sonuçlandırıp galibiyeti sigortalamıştı. 14 haftalık süreçte Altay aleyhine penaltı kararı çıkmadı.

SİNAN KALOĞLU'NA BÜYÜK DESTEK

ALTAY Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, son haftalarda alınan iyi sonuçların ardından siyahbeyazlı taraftarların yoğun desteğiyle karşılaştı. İlk siyahhaftalarda genç teknik adamı sık sık istifaya davet eden Altaylı taraftarlar, G.Birliği önünde alınan galibiyet sonrasında Kaloğlu'na yoğun ilgi gösterdi. Kaloğlu da bu ilgiye alkış ve teşekkürlerini ileterek cevap verdi. Kaloğlu yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Yıllar önce burada şampiyonluk yaşadım. Ben burada Sinan Kaloğlu oldum. Bugün beni tribünlere çağırdıklarında yıllar önce futbolcu olarak bu statta yaşadığım duyguyu teknik direktör olarak tekrar yaşadım, çok duygulandım. Mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz