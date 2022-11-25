Şifre savunma olacak

Spor Toto 1. Lig'de pazar günü Göztepe ve Altay arasında oynanacak olan maç öncesi heyecan dorukta. Play-Off savaşı veren iki ezeli rakibin Gürsel Aksel Stadı'ndaki derbi mücadelesinin şifresi savunma olacak. Ev sahibi Göztepe'nin en skorer oyuncusu Yasin (4) ve Altay'ın golcü ismi Paixao'nun (9) performanslarının yanı sıra, her iki ekibin savunmaları derbinin sonucunu belirleyecek.

GOLCÜLERE ÖZEL ÖNLEM

Sarı-kırmızılılar, ligde 13 maçta kalesinde 12 gol görürken, şimdiye kadar 14 kadar sahaya çıkan Altay'ın fileleri ise 13 kez havalandı. Savunma hatlarıyla son haftalarda güven veren iki ekibin gol sayıları da birbirine eşit. Rakip fileleri 12'şer kez sarsan Göztepe ve Altay, son 5 maçta sadece kalesinde 3 gole engel olamadı.

17 puana sahip Göztepe'de üçlü savunma sistemi otururken Emir-Dino ve Atınç üçlüsü derbide rakip forvetlere göz açtırmayacak. 18 puanla rakibinin önünde yer alan Altay da Göztepe gibi üçlü savunma ile mücadele ederken Kutay- Eric-Efe'den oluşan defans hattıyla derbi öncesi güven veriyor. Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic ve Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, derbi maçta gol silahlarına özel önlem alarak göz açtırmayacak.

GÖZLER 1 NUMARALARDA

GÖZTEPE ve Altay derbisinde, gözler her iki takımın kalesini koruyan isimlerde olacak. Göztepe'ye sezon başında transfer olan Ekrem Kılıçarslan ve Altay'da üçüncü kaleci pozisyonundan as kadroya yükselen Ozan Evrim Özenç'e derbide çok iş düşecek. Kalesinde 12 gol gören Göztepe'nin eldiveni Ekrem ve 13 kez ağları havalanan Altay file bekçisi Ozan Evrim 1. Lig'in en iyi 1 numaraları olarak göze çarpıyor. Ekrem ve Ozan Evrim ilk kez forma giyecekleri derbiye özel olarak hazırlanırken, taraftarlara kalelerini gole kapatma sözü verdiler.

ALTAY TARAFTARI DERBİDE YOK

SPOR Toto 1 Lig'in 15. haftasında 27 Kasım Pazar günü Gürsel Aksel'de oynanacak Göztepe-Altay derbisi öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. İl Güvenlik Kurulu kararıyla iki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek ve Göztepe'nin ev sahipliğinde oynanacak olan dev randevuda stada Altay taraftarı alınmayacak. İki takımın taraftarı da, alınan bu karara sosyal medyadan tepki gösterdi. Kulüplerin ise bu karara vereceği reaksiyon ise merakla bekleniyor.

GÖZ-GÖZ'DE EKSİK ÇOK

GÖZTEPE'DE derbi öncesi önemli eksikler göze çarpıyor. Sarı-kırmızılılarda golcü Hüsamettin Yener ve sol bek Yunus Emre sakatlıkları, Palmer sarı kart cezası ve Emre Çolak ise takımdan ayrıldığı için forma giyemeyecek. Altay'da ise kart cezası devam eden Ceyhun'un yanı sıra sakat olan 2. kaleci Eren Karataş derbide kadroda yer alamayacak. Eren'in yerine kulübede 3. kaleci Mustafa otaracak.

KRİTİK MÜCADELEYİ HAKEM EMRE KARGIN YÖNETECEK

GÖZTEPE-ALTAY derbisi öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından hakemler dün duyuruldu. İzmir bölgesinden hakem Emre Kargın derbiye atanırken yardımcılıklarını Hüsnü Emre Çelimli ve Gökmen Baltacı yapacak. Daha önce İzmir derbisinde görev almayan Emre Kargın, Altay'ın iki maçını yönetirken, Göztepe'nin ise ilk kez bir mücadelesinde düdük çalacak.

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