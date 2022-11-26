Hedefimiz 25 puan

SPOR Toto 1. Lig'de 14 haftalık periyotta 18 puan alarak 10. sıraya kadar yükselen Altay'da, Sportif Direktörü Tuna Üzümcü önemli hanemize yazdırarak ilk yarıyı 23-25 puan arasında noktalamayı hedefliyoruz. Devre arası transfer yapamayacağız ancak sürekli oynama avantajımız var. İkinci yarının ilk 10 haftasını da zorlu rakiplere karşı oynayacağız. Bu maçlardan daha iyi sonuçlar alabileceğimizi de düşünüyorum" dedi.

"KOLAY OLMAYACAK"

YARIN deplasmanda oynayacakları kritik Göztepe derbisi ile ilgili de konuşan Sportif Direktörü Tuna Üzümcü, "Üst üste iki maçımızı kazanarak iyi bir seri yakaladık. Galibiyet serimizi Göztepe önünde de sürdürmek istiyoruz. Bu karşılaşma her iki takım içinde ayrı bir önem taşıyor. Kolay olmayacak ama kazanıp sahadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz" dedi.

BERKE ÖZBAY