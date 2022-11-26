Taraftar müjdesi

SPOR Toto Birinci Lig'de yarın Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Göztepe-Altay karşılaşmasıyla ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Güvenlik koşulları nedeniyle daha önce stada gelemeyeceği açıklanan Altay taraftarı için deplasman yasağı kalktı. Alınan yeni karar doğrultusunda Altaylı futbolseverlerin derbi için stada geleceği ve bin kişilik kontenjan ayrılacağı ifade edildi. Deplasman yasağının kalkması hem Altaylı hem de Göztepeli futbolseverler tarafından memnuniyetle karşılandı. Göztepe Kulübü'nde dün yaptığı açıklama ile dün derbi maçın biletlerini satışa açarken, Altay taraftarları da 40 lira karşılığında maçı izleyebilecek. Her iki takım taraftarları maça büyük ilgi gösterirken Gürsel Aksel Stadı'nın da tamamen dolması bekleniyor.

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