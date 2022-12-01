Artık gözler PFDK’da

Tribün terörü yüzünden henüz ilk yarıda tatil edilerek Türkiye'nin gündeminden günlerdir düşmeyen Spor Toto 1'inci Lig'deki Göztepe- Altay derbisinde gözler Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetiminin vereceği cezalara çevrildi. İki kulüp de taraftarın neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53'üncü maddesi uyarınca ve yine taraftarın neden olduğu olaylar nedeniyle de talimatın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

MÜSABAKANIN KADERİ TFF'DE

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından kulüplere verilecek cezaların bugün açıklanması bekleniyor. TFF yönetimi de kurul kararının ardından toplanıp 22'nci dakikada hakem tarafından tatil edilen maçla ilgili kararını açıklayacak. TFF'nin 19. maddesinin B fıkrasına göre; yönetim kurulu ihlali gerçekleştiren takımlarının birinin ya da ikisinin hükmen yenik sayılmasına karar verebilir. Göztepe taraftarı Altay kalecisine saldırıp maçın oynanmasını imkansız kıldığı için Göztepe'nin, ambulans çalışanları ile organize olarak Göztepe taraftarının hayatını tehlikeye atan olayları çıkardıkları için Altay'a ağır yaptırımların gelmesi bekleniyor.