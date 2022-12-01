Ozan Evrim idmana çıkamadı

SPOR Toto Birinci Lig'in 15. haftasında oynanan Göztepe-Altay müsabakasında saldırıya uğrayan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç, takımdaki ilk antrenmanına başındaki ağrılar nedeniyle çıkamayacak. Derbi karşılaşmasında Göztepe tribününe atılan işaret fişeği nedeniyle Mehmet Çakır'ın ağır yaralanması sonrası oyunun durduğu bir esnada Göztepeli bir taraftarın korner direği ile saldırdığı kaleci Ozan'ın başında 4 cm'lik bir açılma olmuştu. Geceyi kaldırıldığı hastanede geçirerek taburcu olan Altay kalecisi Ozan, iki günlük aranın ardından dün gerçekleştirilen antrenmana çıkamadı. Ozan'ın hafta sonu oynanacak Boluspor maçına ve antrenmanlara çıkması için sağlık kurulunun vereceği karara göre hareket edilecek

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