Tekrar oynansın

Spor Toto 1. Lig'de dehşet veren tribün olayları nedeniyle yarıda kalan Göztepe derbisinin yankıları devam ederken, Altay Kulübü'nden flaş bir öneri geldi. Dün bir açıklama yayınlayan Altay Kulübü, 22. dakikadan itibaren tatil edilen ve akıbeti merak edilen derbinin yeniden oynatılmasını talep etti. Siyah-beyazlılar, açıklamasında "Müsabakanın, birlik beraberlik ruhunu yansıtacak şekilde İzmir'in tüm takımlarının kadın ve çocuk taraftarlarına açık olarak, ilk dakikadan itibaren başlatılarak oynatılması gerektiğini düşünmekteyiz" ifadelerini kullandı.

SİYAH FORMA KARARI

Siyah-beyazlılar ayrıca derbide yaşanan olaylar nedeniyle pazar günü İzmir'de oynanacak olan Bolu karşılaşmasına siyah forma ile çıkma kararı aldı. Yönetim, "Üzüntümüzün bir yansıması olarak ligin 16. haftasında evimizde yapacağımız Boluspor maçına siyah forma ile çıkma kararı almıştır" açıklamasıyla kararı duyurdu.