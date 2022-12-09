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Altay, deplasmanda zor kaybediyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, bu sezon deplasmanda oynadığı müsabakalarda rakiplerine kolay kolay kaybetmiyor. Siyah-beyazlılar, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet aldı.

İHA

09.12.2022, 12:04

Altay, deplasmanda zor kaybediyor
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, hafta sonunda Denizlispor'a konuk olacak. Siyah-beyazlı ekibin bu sezonki deplasman karnesi ise dikkat çekici. İzmir temsilcisi, bu sezon ligde 6 dış saha maçına çıktı. Sakaryaspor ve Altınordu maçlarından galibiyetle ayrılırken; Adanaspor, Yeni Malatyaspor ve Manisa FK maçlarında da beraberlik elde etti. Siyah-beyazlılar, bu sezonki tek deplasman mağlubiyetini ise ligin ikinci haftasında Pendikspor'a karşı aldı.

Böylece Altay, bu sezon şimdiye kadarki dış saha maçlarında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyete imza atarken, topladığı 21 puanın 9'unu deplasmanda almış oldu.
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