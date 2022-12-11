Horoz Altay’ı yıktı

Spor Toto 1. Lig'de dün Denizli'de oynanan Ege derbisi heyecan fırtınası şeklinde geçerken Altay'ın öne geçtiği maçı Denizlispor kazandı: 2-1. Altay oldukça etkili başladı. 9'da Efe'nin uzun pasında Leo'dan topu kurtaran Paixao öne çıkan kaleci Hüseyin'in üzerinden topu aşırttı. Top yandan az farkla auta çıktı. 26'da Naderi sol çaprazdan topu yerden kale önüne yolladı. Tolga'nın altı pas içinde vuruşunda top kaleci Hüseyin'den döndü. Dönen topa Tolga bu kez kafayla dokundu. Kaleci Hüseyin yine başarılıydı. 45+3'te Altay'ın Salih ile kazandığı kornerde Eric topu ıskaladı. Topu önünde bulan Naderi, kaleci Hüseyin'i geçemedi.

DENİZLİSPOR 2. YARI AÇILDI

46'da Ceyhun'un pasında Salih'in sol çaprazdan şık vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1. 64'te Paixao'nun aşırtma denemesinde top üst ağlarda kaldı. 74'te Mustafa Çeçenoğlu'nun sert şutunda kaleci Ozan gole izin vermedi. 85'te Gökhan Süzen'in kornerinde Ömer'in kafa vuruşunda Mustafa içeriye çevirdi. Özer yakın mesafeden skora denge getirdi: 1-1. 90'da Ömer'in getirdiği topu ceza yayı içinde önünde bulan Özer'in şutunda Salih'e çarpan top ağlara gitti. Denizlispor, Altay'ı 2-1 yenerek bayram yaptı.

İKİ TAKIMDA DA TEK DEĞİŞİKLİK

Denizlispor Teknik Direktörü Giray Bulak ve Altay'ın teknik patronu Sinan Kaloğlu, dün oynadıkları Ege derbisinde kadroda tek değişikliğe gittiler. Geçen hafta Samsunspor karşısında 5-0'lık bir yenilgi alan yeşilsiyahlı ekipte savunmada Muhammet Özkal'ın yerine dün Bekir görev yaptı. Altay'da ise 15. hafta oynanan olaylı Göztepe derbisinde bir taraftarın saldırısı sonucu başına aldığı darbe ile yaralanan ve Bolu maçında forma giyemeyen kaleci Ozan Evrim dün kaleye geçti. Ozan, 3. kaleci Mustafa'nın yerine as kadrodaki yerine döndü.