Altay ağır yaralı

Spor Toto 1. Lig'de 1-0 öne geçtiği Denizlispor deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle ayrılan Altay'da Play-Off hattına bir adım daha yaklaşamamanın üzüntüsü yaşanırken, kısıtlı kadrosu ile mücadele eden ekipte 3 oyuncunun da cezalı duruma düşmesi moralleri iyiden iyiye bozdu.

Bu haftayı maç oynamadan geçecek olması sebebiyle üst sıralarla aradaki farkın açılmasından da endişe eden siyah-beyazlılarda Denizli maçında takımını öne geçiren golü kaydeden sağ bek Salih'in yanı sıra kanat oyuncuları Eren Erdoğan ve Yusuf Tekin de sarı kart cezalısı olmaları sebebiyle bir sonraki hafta oynanacak Tuzlaspor sınavında görev alamayacaklar.

ZEKİ DE BELLİ DEĞİL

Denizlispor müsabakasının 67'nci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan tecrübeli orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım'ın durumu ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Bu sezon Pendikspor'dan sonra ikinci dış saha yenilgisini Denizlispor karşısında alan Altay, 21 puanda kalarak 11'inci sırada yer aldı. Kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor'a yenilen siyah-beyazlılar, Göztepe derbisinde aldığı hükmen mağlubiyet dışındaki 7 haftalık namağlup serisini de kaybetti.