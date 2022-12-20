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Haberler Altay Altay'da kaleci Ozan Evrim Özenç olaylı Göztepe derbisinde kendisine vuran taraftardan şikayetçi olmadı

Altay'da kaleci Ozan Evrim Özenç olaylı Göztepe derbisinde kendisine vuran taraftardan şikayetçi olmadı

Göztepe ile Altay arasında oynanan olaylı derbide Göztepe tribünlerinden sahaya atlayan Mehmet Nihat Aydın isimli şahıs, Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırmış ve kafasında korner bayrağının direğini kırmıştı. Özenç, olaya dair kararını verdi.

20.12.2022, 16:41

Altay’da kaleci Ozan Evrim Özenç olaylı Göztepe derbisinde kendisine vuran taraftardan şikayetçi olmadı

Spor Toto 1'inci Lig'de 15'inci haftada çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen ve her iki takımın hükmen mağlubiyet ile seyircisiz oynama cezaları aldığı Göztepe-Altay derbisinde sahaya giren Göztepe taraftarı Mehmet Nihat Aydın tarafından kafasında korner direği parçalanan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in tutuklanarak cezaevine gönderilen Aydın'dan şikayetçi olmadığı öğrenildi.



Tecrübeli file bekçisinin bu olayla gündeme gelmek istememesi nedeniyle saldırgan hakkında yasal işlem başlatmadığı belirtildi. Kaleci Ozan'ın kararının halen cinayete teşebbüsten tutuklu olan Nihat Aydın'ın kamuoyuna yaptığı özür açıklamasıyla ilgili olmadığı, olayın başından bu yana bir şikayette bulunmadığı bildirildi. Olayın ardından kafasına 4 dikiş atılıp geceyi hastanede geçiren Ozan, Boluspor maçında forma giyememişti.

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