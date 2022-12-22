Altay beklemede

Spor Toto 1. Lig'de bay geçtiği haftada rakiplerinin aldığı sonuçlarla Play- Off hattından biraz olsun uzaklaşan Altay'da kadro belirsizliği teknik heyeti düşündürüyor. Tuzla deplasmanında sarı kart cezalısı Eren, Salih ve Yusuf'un görev yapamayacağını hatırlatan teknik direktör Sinan Kaloğlu, İranlı sol bek Naderi'nin hasta olması nedeniyle antrenmanlara çıkmadığını belirtti.

Denizlispor deplasmanında sakatlanan orta saha oyuncusu Zeki'nin oynaması beklenirken, U19 Milli Takımı kampında olan genç stoper Efe'nin maçtan bir gün önce takıma katılacağını söyleyen Sinan Kaloğlu, "Eksiklerimiz var ama sonuçta sahaya 11 kişi çıkacağız. Puan ve puanlar almak için mücadele edeceğiz. Sezon başından beri hedefimiz ligi en iyi yerde bitirmek" diye konuştu. Bu arada ekip gol yollarında beklenenin aksine bir görüntü çizdi. Siyah beyazlı İzmir temsilcisi, oynadığı son 8 karşılaşmada rakip ağları da sarsmayı başardı. Siyah-beyazlılar bu süreçte toplamda 14 gol atarken, rakiplerinden 7 gol yedi, hücumuyla ve savunmasıyla da alkış aldı.