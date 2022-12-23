SPOR Toto 1. Lig'de sezonun ilk yarısını yarın oynayacağı Tuzla deplasmanından alacağı 3 puanla bitirmek isteyen Altay'da Arda bilmecesi sürüyor. Yönetimin sözleşme uzatma teklifini reddeden ve ardından oynanan Denizlispor maçının kadrosunda yer almayan genç yıldızın durumu belirsizliğini koruyor. Gösterdiği performansla birçok kulübün radarına giren Arda ve yönetimin görüşmelerinin sürdüğü öğrenilirken, 20 yaşındaki genç orta sahanın son dönemde kulübün sosyal medya paylaşımlarında yer almaması da dikkat çekti.

Bu sezon ligde ve kupada toplam 11 maçta forma giyen Arda, başarılı grafiğiyle tam not almıştı. İzmir temsilcisinin İstanbul ekibi Tuzlaspor ile yarın oynayacağı maçta kart cezalıları Eren, Yusuf ve Salih'e ek olarak Arda'nın tekrar anlaşma sağlanması halinde forma giyebileceği, yoksa kadro dışı kalacağı iddia edildi. Teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun sorunun bir an önce çözülmesini istediğini yönetime ilettiği gelen haberler arasında.

BERKE ÖZBAY