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Altay'da Paixao fire vermedi

Son dakika... Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın gol makinası Marco Paixao, sezonun ilk yarısında kullandığı 5 penaltı vuruşunu da gole çevirmeyi başardı.

DHA

27.12.2022, 13:20

Altay’da Paixao fire vermedi
Ligde 3 kez üst üste gol kralı olan 38 yaşındaki Portekizli santrfor, beyaz noktadan kullandığı vuruşlarda Manisa FK (D), Altınordu (D), Gençlerbirliği, Boluspor ve son olarak Tuzlaspor (D) müsabakalarında hata yapmayarak rakip kalecileri avladı.

KRALLIKTA YİNE ZİRVEDE
İlk devrede 17 karşılaşmada 11 kez rakip fileleri sarsan Paixao, gol krallığı yarışında Sakaryasporlu Kasongo ile zirveyi paylaşıyor. Siyah-beyazlı formayla 1'inci Lig'de 2018-19 sezonunda 29 gol, 2019-20 sezonunda 22, 2020-21 sezonunda ise 25 gol kaydeden Marco Paixao, ilerleyen yaşına rağmen bu sezon yine takımını sırtlayıp 4'üncü kez gol kralı tacını takarak kendisine ait rekoru kırmayı hedefliyor. Usta golcünün Altay'la 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
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