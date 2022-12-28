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Haberler Altay Altay'a bir şok daha! 3 futbolcu ihtarname çekti

Altay'a bir şok daha! 3 futbolcu ihtarname çekti

Spor Toto 1'inci Lig'de olaylı Göztepe derbisinde hükmen mağlup sayılan, Ulusal Kulüp Lisansı alamaması nedeniyle 3 puan silme cezası alan ve son 2 maçında mağlup olunca devre arasına oldukça moralsiz giren Altay'ın başı şimdi de kadrosundaki alacaklı oyuncularıyla derde girdi.

DHA

28.12.2022, 15:44

Altay’a bir şok daha! 3 futbolcu ihtarname çekti

Transfer yasağı bulunan siyah-beyazlı takımda İsveçli stoper Eric Björkander, İranlı sol bek Mohammad Naderi ve sağ bek Tolga Ünlü'nün alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname yolladığı öğrenildi.

Yönetim geçtiğimiz günlerde Björkander'e bir miktar ödeme yaparken, bu 3 oyuncuyla birlikte Portekizli golcü Marco Paixao'nun da ödeme yapılmaması halinde FIFA'ya başvurma yoluna gideceği ifade edildi. Oyuncuların yuvadan uçmaması için acil kaynak arayaşına giren yönetimin 2 Ocak'taki Antalya kampı başlamadan önce futbolculara ödeme yapması gerekiyor. Yabancı oyuncular 15 gün, yerli futbolcular ise 30 gün ödeme yapılmazsa serbest kalma hakkı kazanıyor.

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