Kaloğlu gururlu

Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu önemli açıklamalarda bulundu. Altay, sezona aldıkları 3 yenilgiyle kötü bir başlangıç yapmasına rağmen TFF'den gelen 3 puan silme cezası sonrası 18 puanla düşme potasının üzerinde yer almıştı. Kaloğlu, "Göztepe karşılaşmasına kadar 11 maçta 1 mağlubiyet aldık. Yenildiğimiz Ç.Rizespor maçında da çok eksiğimiz vardı. Göztepe karşılaşmasında yaşanan olaylardan sonra takımın ritmi bozuldu. O müsabakadan bir hafta sonra da Boluspor karşısında harika sonuç aldık. Ancak Denizlispor ve Tuzlaspor maçlarından 1 gün önce hükmen mağlubiyet, puan silme cezalarını da öğrendik" ifadelerini kullandı.

BUNU KİMSE BEKLEMİYORDU

Kaloğlu, puan silme cezasıyla ilk devreyi 18 puanla bitirdiklerini belirterek, "Kimsenin beklemediği puanları aldık. Kimse bunu beklemiyordu. Oyuncu grubumla gurur duyuyorum. Karakterli duruş gösterip, ruhlarını sahaya koydular. Harika sonuçlar aldık. İçeride iyi kenetlendik, aile olduk" diye konuştu.

CAMİAYA ÇAĞRI

KALOĞLU, ikinci yarıda daha fazla desteğe ihtiyaçlarının olduğunu belirtirken, "Birçok takım takviye yapacak. Rekabet açısından kolay olmayacak ancak ben takımıma güveniyorum. Kulübümüz belki tarihinin en önemli yıllarından birinde. Camiamızın adımlar atması gerekiyor. Transferi engelleyen borç çok fazla. Bu, daha farklı puan silme cezalarını getirecek. Kulübümüz ve takımımız bunu kaldıramaz" diye konuştu.

PAİXAO FARK YARATTI

ALTAY'IN gol makinası Marco Paixao, ilk yarıda takımına en fazla skor katkısı veren oyuncu olarak yine klasını konuşturdu. Tecrübeli golcü, 17 karşılaşmada 11 kez rakip fileleri sarsarak, gol krallığı yarışında Sakaryasporlu Kasongo ile zirveyi paylaşıyor. Siyahbeyazlı formayla 1. Lig'de 2018-19 sezonunda 29, 2019-20 sezonunda 22, 2020-21 sezonunda ise 25 gol kaydeden Marco Paixao, ilerleyen yaşına rağmen bu sezon yine takımını sırtlayıp 4. kez gol kralı tacını takarak kendisine ait rekoru kırmayı hedefliyor. Usta golcünün Altay'la 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.