SPOR Toto Toto 1. Lig'de ilk yarıyı üst üste kaybettiği maçlarla moralsiz kapatan Altay kaynıyor. 15. haftada oynanan olaylı Göztepe derbisinde hükmen mağlup sayılıp, Ulusal Kulüp Lisansı alamaması nedeniyle 3 puan silme cezası alan Altay'ın başı şimdi de kadrosundaki alacaklı oyuncularıyla derde girdi. Transfer yasağı bulunan siyah-beyazlı takımda İsveçli stoper Eric Björkander, İranlı sol bek Mohammad Naderi ve sağ bek Tolga Ünlü'nün alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname yolladığı öğrenildi. Yönetim geçtiğimiz günlerde Björkander'e bir miktar ödeme yaparken, bu 3 oyuncuyla birlikte Portekizli golcü oyuncu Marco Paixao'nun da ödeme yapılmaması halinde FIFA'ya da başvurma yoluna gideceği ifade edildi.

SERBEST DE KALABİLİRLER

SÖZ konusu oyuncuların yuvadan uçmaması için acil olarak kaynak arayışına giren yönetimin 2 Ocak'taki Antalya kampı başlamadan önce futbolculara ödeme yapması gerekiyor. Yabancı oyuncular 15 gün, yerli futbolcular ise 30 gün ödeme yapılmazsa serbest kalma hakkı kazanıyor.