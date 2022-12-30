Altay’da Arda çıkmazı

Spor Toto Birinci Lig'de üst üste aldığı cezalarla sarsılan, son iki maçından da puan çıkaramayan Altay, bir süredir sözleme uzatmaya çalıştığı Arda Gezer ile aradaki köprüleri attı. Sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmaması nedeniyle 17. haftadaki Denizlispor deplasmanında kadroya alınmayan Arda ile ikinci görüşmeden de olumlu sonuç çıkmadı. Altay Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Avni Atayol meselenin keyif kaçırdığını ifade ederek "12 yaşından beri forma giyen, büyük potansiyeli olan ve çok değer verdiğimiz Arda ile bu noktaya gelmemiz üzücü" dedi.

DİSİPLİN SORUNU VAR

Bu sezon 11 maçta forma giyen ve performansıyla beğeni toplayan Arda'nın artık kulüpte kalmasının çok zor olduğunu belirten Atayol, Tuzla deplasmanında 43. dakikada oyuna girip, 63. dakikada oyundan alınan Arda'nın soyunma odasındaki disiplinsiz hareketlerinin bardağı taşıran son damla olduğunu ifade etti. Sezon sonu serbest kalarak 20 yaşındaki orta sahanın siyah-beyazlıların kamp kadrosunda da yer almayacağı öğrenildi. Atayol, Arda için henüz hiçbir kulüpten bir teklif almadıklarını kaydetti.

"SADECE TOLGA İHTARNAME ÇEKTİ"

Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Altay'da yıldız futbolcuların kulübe ihtarname çektiği haberleri gündeme otururken sadece Tolga Ünlü'nün alacakları için harekete geçtiği öğrenildi. Altay Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Avni Atayol, yabancı oyuncuları Björkander ve Naderi'nin ihtarname göndermediğini ifade ederken, "Adı geçen üç futbolcudan sadece Tolga Ünlü kulübe ihtarname gönderdi. Nakit akışında yaşadığımız sıkıntılar nedeniyle bu tür durumları bekliyorduk. Şu ana dek performansına olumsuz bir etki etmeden, Tolga yasal hakkını kullandı. Geçmiş ve şu anda önümüzdeki dosyalar için herkesle görüşmelerimiz ve çalışmalarımız sürüyor. Çözülmeyecek bir mesele değil, çözeceğiz" dedi.

DENİZ'E ÖZEL İLGİ

ALTAY'DA teknik heyet devre arasında golcü oyuncu Deniz Kadah ile özel olarak ilgilenecek. Yaşadığı uzun dönemli sakatlık nedeniyle formuna kavuşamayan 36 yaşındaki golcünün ikinci yarıya hazır başlaması için seferberlik ilan edildi. Teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun Deniz'in hazır olmasıyla birlikte hücumda hamle şansı da tam manasıyla artmış olacak. İleri uçta Marco sıyla ola- Paixao, Eren ve Murat Uluç ilk yarıda kadroda daha fazla yer bulan golcüler olarak dikkat çekmişti. Paixao ilk yarıda 10 gol atarken, Eren ise 1 gol, 3 asistlik katkı yaptı.

BERKE ÖZBAY