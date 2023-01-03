Altay’da dert bitmiyor

SPOR Toto 1. Lig'de devre arasına moralsiz giren ve maddi imkansızlıklarla boğuşan Altay'da dertler bitmiyor. Mevcut kadroda yer alan Tolga Ünlü'nün alacakları nedeniyle kulübe ihtar gönderdiği siyah-beyazlı ekipte yönetim, borçlu olduğu Eric, Paixao ve Naderi'ye de kaynak ararken, bir de orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım'ın yeniden sakatlanmasıyla sarsıldı. Tecrübeli futbolcunun yapılan kontrollerinde adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi. Tedavisine hemen başlanan Zeki'nin dün başlayan Antalya kampında bireysel olarak çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi. Ligde 17. haftadaki Denizlispor deplasmanında sakatlanan Zeki, 18'inci haftayı bay geçiren siyah-beyazlı takımın 19'uncu haftada Tuzlaspor'a konuk olduğu maçta ilk onbirde sahaya çıkmıştı.

ARDA GEZER GÖTÜRÜLMEDİ

DENEYİMLİ oyuncu 43. dakikada sakatlığının nüksetmesi nedeniyle oyundan alındı. Zeki'nin 2. yarının ilk haftasındaki Samsun deplasmanına yetişemeyecek. İzmir ekibinde sözleşme uzatmak istemeyen genç yıldız Arda Gezer, Antalya kampına götürülmedi.