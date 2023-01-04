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Haberler Altay Altay’ın stoper ikilisi; takımın istikrar abidesi

Altay’ın stoper ikilisi; takımın istikrar abidesi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay forması giyen İbrahim Öztürk ve Eric Björkander, bu sezon aldıkları sürelerle takımın en istikrarlı iki oyuncusu oldu.

İHA

04.01.2023, 13:36

Altay’ın stoper ikilisi; takımın istikrar abidesi
İzmir temsilcisi Altay'ın savunmacıları İbrahim Öztürk ve Eric Björkander, bu sezon aldıkları sürelerle takımın en istikrarlı iki oyuncusu oldu. 41 yaşındaki Öztürk, bu sezon Altay formasıyla 17 maç ilk 11 olmak üzere toplam 18 karşılaşmaya çıkarak bin 517 dakika süre aldı ve takımının bu anlamda lider oyuncusu oldu. Ayrıca tecrübeli savunma oyuncusu 3 gol de kaydederek takımına skor anlamında da katkı verdi.

Siyah-beyazlı ekibin bir diğer savunma oyuncusu 26 yaşındaki Eric ise bu sezon Altay formasıyla 17 maça ilk 11'de çıktı ve bin 503 dakika süre aldı. İsveçli oyuncu, bu anlamda İbrahim Öztürk'ten sonra en fazla süre alan ikinci oyuncu konumunda bulunuyor. Öte yandan başarılı savunma oyuncu gördüğü 6 sarı kartla takımın en çok sarı kart gören futbolcusu oldu.
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