Salih’e Aslan pençesi

Spor Toto 1. Lig'de transfer yasağı, ekonomik sıkıntılar ve aldığı cezalar nedeniyle zor günler geçiren Altay'da hareketli saatler yaşanıyor. Büyük zorluklarla başladığı sezonda altyapı ağırlıklı kadrosuyla mücadele eden İzmir temsilcisinin, gençleri yine Süper Lig'in transfer gündemine geldi. Sezon başında siyahbeyazlılardan sol bek Kazımcan Karataş'ı 20 milyon TL bonservis bedeli ile renklerine bağlayan Galatasaray, sağ bek Salih Sarıkaya için de Altay'ın kapısını çaldı. İki takımın kurmayları arasında bir görüşme gerçekleştirildiği iddia edilirken, 24 yaşındaki savunmacının İstanbul ekibine transferi için büyük oranda anlaşma sağlandığı kaydedildi. İzmir temsilcisiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Salih, geçen sezonu Malatya Yeşilyurtspor'da kiralık olarak geçirirken bu sezon Altay'a geri döndü ve formayı kaptı.

16 MAÇTA OYNADI

Gösterdiği başarılı performansla siyah-beyazlılarda ilk 11'in değişilmez isimlerinden bir haline gelen genç savunmacı, ligin ilk yarısında 16 karşılaşmada 1298 dakika görev yaptı. Başarılı oyuncu bu sürede rakip ağları ise iki kez sarsma başarısı gösterdi.

SİYAH-BEYAZLILARA PREKAZİ MORALİ

ALTAY, Antalya kampında Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Cevad Prekazi'nin ziyaretiyle moral buldu. Siyah-beyazlı kulüpte 1991- 92 sezonunda forma giyen 65 yaşındaki eski futbolcu, İzmir'in köklü kulübü Altay'ı unutmadı. Antrenmanı takip edip teknik direktör Sinan Kaloğlu, sportif direktör Tuna Üzümcü ve teknik ekiple sohbet eden Prekazi, Altay'daki anılarını yadederek duygusal anlar yaşadı.

BERKE ÖZBAY