Altay’da Özgür sevinci

SPOR Toto Birinci Lig ekiplerinden Altay'da sol bek Özgür Özkaya'nın son haftalardaki performansı teknik ekibin yüzünü güldürdü. İlk yarıda sakatlığı nedeniyle 7 maçta 112 dakika görev alabilen tecrübeli savunmacı iyileştikten sonra fiziksel eksiğini de kapatarak siyah-beyazlı takımın yeni kozu oldu. İlk devrenin son haftasında Tuzlaspor deplasmanında 3. dakikada Ceyhun'a kornerden asist yapan Özgür, 10. dakikada takımına penaltı kazandırdı. İranlı sol bek Naderi ile forma savaşına giren 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Antalya kampında da göz doldurdu

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