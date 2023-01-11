Altay’da Efe gözde

Spor Toto 1. Lig'de transfer yasağı ve maddi zorluklarla yoluna güçlükle devam eden Altay'da genç yıldız Efe Sarıkaya transferin gözdesi oldu. 17 yaşındaki genç savunmacı, Avrupa ekiplerinin radarından çıkmazken, Eyüpspor'un da transfer listesine girdi. İzmir ekibinin başarılı stoperi Efe'yi, Antalya kampında Polonya ekibi Rakow ile oynanan son hazırlık maçında iki Avrupa ekibinin scoutlarının takip ettiği öğrenildi. Öte yandan ligin ilk yarısında genç yıldız için ilgisini belli eden İspanyol devi Atletico Madrid ile Ada ekibi Manchester City'nin de, siyah-beyazlı kurmaylarla temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

PAZARLIKLAR TAM GAZ SÜRÜYOR

Efe Sarıkaya'ya son olarak Türkiye'den de lider Eyüpspor'un kanca attığı öğrenildi. Türkiye U-19 Milli Takımı'nda da görev alan Efe'nin transferi konusunda Altay Başkanı Ayhan Dündar ile Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın pazarlık halinde olduğu ifade edildi. Oyuncunun başka bir kulübe transferinden pay almak isteyen İzmir temsilcisi, ayrıca Efe'yi sezon sonuna kadar kadrosunda tutma şartıyla satmayı planlıyor. İlk yarıda görev aldığı 17 maçın 15'inde ilk on birde şans bulan milli futbolcunun, siyah-beyazlı kulüple 2024 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

BERKE ÖZBAY