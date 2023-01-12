Altay’ın formülü Efe

SPOR Toto 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi verecek olan Altay, ekonomik sorunlarının çözümünü buldu. Sezon başında Galatasaray'a 20 milyon TL bonservisle giden Kazımcan Karataş'tan gelen parayla futbolcuların alacaklarını ödeyen ve kadrosunu oluşturan İzmir ekibi, aynı formülü Efe Sarıkaya'nın satışıyla devreye sokmayı planlıyor. Siyahbeyazlıların 17 yaşındaki savunmacısı için Atletico Madrid'in yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanı sıra Eyüpspor da resmi teklifte bulundu.

BONSERVİSİ 1.5 MİLYON EURO

KADRO darlığı nedeniyle Efe'yi sezon sonuna kadar takımda kiralık olarak kalması şartıyla satacak olan Altay, Eyüpspor'dan ilk etapta 1.5 milyon Euro bonservis talep eden Altay, bonuslarla bu rakamı artırmayı düşünüyor. Sportif Direktör Tuna Üzümcü, "Efe'nin bonservisinden gelecek parayla ikinci yarı, hatta önümüzdeki sezonu da kurtarmayı planlıyoruz" diye konuştu.

ALİ KIZILKUYU KİRALIK GİTTİ

ALTAY'DA altyapıdan yetişen genç orta saha oyuncusu Ali Kızılkuyu, tecrübe kazanması için 3. Lig 2. Grup'taki Darıca G.Birliği'ne sezon sonuna kadar kiralandı. Ali, bu sezon A takımda sadece Efeler 09 SFK ile oynanan kupa maçında 62 dakika görev aldı.

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