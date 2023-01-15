Altay yine kayıp

Spor Toto 1. Lig'de Altay, deplasmanda Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu. 11. dakikada Ceyhun'un uzak mesafeden kullandığı serbest atışta Paixao'nun kafa vuruşunda top yandan auta çıktı. 24'te Ali Kaan'ın ceza alanına gönderdiği topu Zeki şutladı. Defanstan seken topu önünde bulan Alim topu filelere yolladı. 37'de Tanque'nin şutunda kaleci Ozan Evrim gole izin vermedi. 45+1'de Samsunspor Tanque ile yine fileleri havalandırdı. Ancak hakem Oğuzhan Aksu ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı. İlk yarı Samsunspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İKİNCİ YARIDA UMUTLANDI AMA...

54'te Soner'in sol çizgiden kullandığı uzun taç atışında defanstan seken topu Alim önünde buldu. Bu futbolcunun kale önüne yerden paralel gönderdiği topa Tanque dokunamayınca mutlak gol kaçtı. 63'te Kutay'ın hatalı geri pasında topu kapan Fofana kaleci Ozan Evrim'i de çalımlayarak farkı ikiye çıkardı: 2-0. 68'de geriden Kutay'ın attığı uzun topta defansın arkasına sarkan Salih kaleci Szumski'nin yanından fileleri havalandırdı: 2-1. 90+8'de Guel'in pasında Ahmet boş pozisyonda şutunda kaleci Ozan'ın müdahalesi sonrası top direğe çarpıp dışarı çıktı. Maç 2-1 bitti.

KALOĞLU'NDAN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

ALTAY Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, on birde değişime gitti. İlk devreyi Tuzla yenilgisiyle kapatan siyahbeyazlılarda, İstanbul ekibine karşı sahaya çıkan on birden üç isim dün kadroya giremedi. Kaloğlu, Zeki'nin yerine Eren'e, Kutay'ın yerine Salih'e, Özgür'ün yerine de Naderi'ye şans verdi. Tuzla maçında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Zeki tam olarak iyileşmediği için dün de kafilede yer almadı. Kaloğlu yine üçlü savunma ile sahaya çıkarken Tuzla maçından farklı olarak Tolga'yı orta alana çekip, Mehmet'i ileri uçta Paixao ile görevlendirdi.

TAHKİM'DEN KÖTÜ HABER

LİGİN 15. haftasında oynanan Göztepe derbisi çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalmış ve sonrasında iki takım da federasyon tarafından hükmen yenik ilan edilmişti. Tahkim'e giden siyah-beyazlılar, konuk oldukları derbide güvenlikten ev sahibi Göztepe'nin sorumlu olduğunu öne sürerek hükmen yenilgi cezasının iptalini talep etmişti. Geçen hafta Göztepe'nin talebini reddeden kurul, Altay'ın dosyasını da inceleme kararı almıştı. Bu karar sonrası umutlanan Altay'a kötü haber geldi. Tahkim Kurulu, Altay'ın hükmen yenilgi cezasını onayladı. Karar sonrası siyah-beyazlılar hüsran yaşadı.