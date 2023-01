Altay çare arıyor

Spor Toto 1. Lig'de düşme hattına yaklaşan Altay, maddi olarak da iyice çıkmaza girdi. İzmir ekibinde İranlı sol bek Mohammad Naderi yarın ödeme yapılmazsa serbest kalma hakkı kazanacak. Naderi'nin yanı sıra Tolga Ünlü cuma günü, Björkander 23 Ocak Pazartesi, Marco Paixao ise 27 Ocak Cuma günü ödeme yapılmaması halinde sözleşmelerini tek taraflı feshetme hakkı elde edecek.

KRİTİK SÜRECE GİRDİ

11 milyon Euro'luk borcu nedeniyle transfer tahtası kapalı olan Altay, kadrodaki 4 yıldızını takımda tutmak için acil kaynak arıyor. Yönetim, 2020 yılında Altay'dan Fransız ekibi Lyon'a giden eski oyuncusu Cenk Özkaçar'a gözünü çevirdi. Galatasaray ile ismi anılan Cenk'in transferi halinde İzmir ekibi bu satıştan pay alacak. Siyah-beyazlılar ayrıca, A.Madrid, G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Eyüp'ün istediği genç yıldızı Efe Sarıkaya'yı da en az 1.5 milyon Euro'ya satarak düzlüğe çıkmayı planlıyor.

BURUK KUTLAMA

İZMİR'DE 16 Ocak 1914'te kurulan Altay, 109'uncu yaşını buruk bir kutladı. Her yıl olduğu gibi sabah Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak sade bir tören düzenleyen siyahbeyazlı kulüpte taraftarlar için bir organizasyon yapılmadı. Kulüp, "Federasyonun kulübümüze haksız yere verdiği cezaları protesto etmek adına ve Göztepe maçında yaşanan menfi olaylar nedeniyle tutuklu bulunan taraftarlarımıza saygımızdan ötürü her yıl 16 Ocak'ta İzmir'in her sokağında ve caddesinde Büyük Altay'ın adını haykırdığımız yıldönümü kutlamalarımızı bu sene gerçekleştirmeyeceğiz" açıklaması yaptı.