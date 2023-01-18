Arda’nın talibi çok

Spor Toto 1. Lig'de sportif ve mali açıdan sıkıntılı günler geçiren Altay'da ilk yarı sonunda kadro dışı bırakılan Arda Gezer için kulüpler sıraya girdi. Siyah-beyazlı ekibin altyapısından yetişen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu için başta Ege temsilcisi Manisa Futbol Kulübü olmak üzere Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Beyçimento Bandırmaspor'un nabız yokladığı öğrenildi. Siyah-beyazlı İzmir kulübüyle sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenilememesi nedeniyle kadro dışı kalan Arda'nın son durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

GELİR ELDE EDECEK

Siyah-beyazlı İzmir temsilcisi, Arda başka kulüple anlaşmayıp sezon sonunda serbest kalsa da 2 milyon TL'ye yakın yetiştirme bedeli elde edecek. Başkan Ayhan Dündar'ın futbolculara ödeme yapabilmek için genç futbolcuyla ilgilenen kulüplerden bu rakamı bonservis bedeli olarak şimdiden talep ettiği de öğrenildi.

MANİSA FK'YA RET

Manisa FK'nın Arda için 1.2 milyon TL önerdiği ancak siyah-beyazlı yönetimin teklifi kabul etmediği ifade edildi. Siyah-beyazlı yönetim, Arda gibi Atletico Madrid ve Eyüpspor'un resmi teklif yaptığı Efe Sarıkaya'yı da satarak önemli bir gelir etmeyi planlıyor.