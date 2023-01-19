Altay’da Efe çıkmazı

SPOR Toto 1. Lig'de ekonomik sorunlar yaşayan Altay'da transferin gözde isimlerinden Efe Sarıkaya'nın transferi için yapılan görüşmelerin tıkandığı öğrenildi. Futbolcularına ödeme yapabilmek için genç futbolcularını satmak isteyen İzmir temsilcisinin bu sezon vitrine çıkardığı 17 yaşındaki stoper Efe için istediği bonservis bedelini ödemeye takımların yanaşmadığı ifade edildi.

Eyüpspor'un oyuncu için 600 bin Euro teklif ettiği, bonuslarla bu fiyatın 1-1.5 milyon Euro'ya çıktığı ancak İzmir ekibinin yönetiminin bu miktarı az bulduğu belirtildi. Siyah-beyazlıların bonuslar hariç en az 1 milyon Euro istediği öğrenilirken İstanbul ekibinin de bu fiyatı yüksek bulduğu için teklifini geri çektiği kaydedildi. Altay'ın Türkiye U-19 Milli Takımı'nda da forma giyen ve bu sezon ligde 18 maçın 16'sına ilk on birde başlayarak istikrarıyla da göz dolduran savunmacı için İspanyol devi A.Madrid'in de teklif yaptığı ancak İspanyol ekibiyle de görüşmelerin şimdilik tıkandığı öğrenildi



SALİH SARIKAYA FIRTINASI

ALTAY'DA sağ bek Salih Sarıkaya son haftalarda başarılı futbolunu gollerle süsleyerek dikkat çekmeye devam ediyor. Genç savunmacı, son 4 karşılaşmada rakip fileleri 3 kez sarsmayı başardı.