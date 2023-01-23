Spor Toto 1. Lig'de evinde Pendikspor'a 4-1 yenilerek üst üste dördüncü mağlubiyetini alan Altay'a kabus çöktü. Siyah-beyazlılar bu sezonki en uzun kaybetme serisine imza attı. Sezon başında ilk 3 maçında Samsunspor, Pendikspor (D) ve Keçiörengücü'ne yenilen siyahbeyazlılar, şimdi de Denizlispor (D), Tuzlaspor (D), Samsunspor (D) ve Pendikspor mağlubiyetleriyle düşüşe geçti. Ulusal Kulüp Lisansı alamaması nedeniyle 3 puanı resmen silinen ve puanı 18'e düşen Altay tehlikeli bölgeden uzaklaşma fırsatını da tepti.



ZEKİ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Düşme hattının 2 puan üzerinde 14. sırada yer alan İzmir temsilcisi, son 4 karşılaşmada savunmayı da unuttu. Savunmasıyla da sınıfta kalan Altay, bu periyotta kalesinde 12 gol görürken sadece 5 gol atabildi. Son galibiyetini 4 Aralık'ta iç sahada 5-1'lik skorla Boluspor karşısında alan siyah-beyazlılar, önümüzdeki hafta zorlu Keçiörengücü deplasmanında çıkış arayacak. Öte yandan yedek kulübesinde hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gören orta saha Zeki oynamadan cezalı duruma düştü.



"FARKLI SKOR KİMSEYİ YANILTMASIN"

Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, bireysel hatalardan gol yediklerini ifade ederek, "Maalesef son haftalardaki bireysel hatalarımızı yine yaptık. Bireysel hatalar kırılganlık yaptı" şeklinde konuştu. Stratejik olarak rakiplerine hazırlandıklarını dile getiren Kaloğlu, "Ligin en güçlü rakiplerinden birine karşı oynadık. Zihinsel olarak ve fiziksel olarak bizden iyiydiler. Bugün zaman zaman iyi işler yaptık. Maalesef son haftalardaki bireysel hatalarımızı yine yaptık. Bireysel hatalar kırılganlık yaptı. Skor kimseyi yanıltmasın, biz de goller atabilirdik ama fırsatları değerlendiremedik. Zihinsel anlamda kolay bir durumda değiliz. Oyuncularımızı hazırlamakta zorlanıyoruz ama devam edeceğiz" dedi.

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