Altay’da Sportif Direktör Tuna Üzümcü taraftarlara umut dağıttı: Savaşma zamanı

Spor Toto 1. Lig'de üst üste aldığı olumsuz sonuçlar ve 3 puan silme cezasıyla alt sıralara gerileyen Altay'da sportif direktör Tuna Üzümcü önemli açıklamalarda bulundu. Oynadığı son 4 karşılaşmadan puan çıkaramayan ve ateş hattıyla arasındaki fark 2'ye düşen İzmir ekibinde Üzümcü, artık kaybetme lükslerinin olmadığını vurguladı. Kötü gidişe "Dur " deme zamanının geldiğini ifade eden Üzümcü, "Olaylı derbinin ardından aldığımız ceza, 3 puanımızın silinmesi gibi üst üste gelen olumsuzlukların ardından moral olarak yıprandık. Yakaladığımız iyi serinin ardından 4 maç üst üste puan alamadık. Ancak artık savaşma zamanı" dedi.

"YİNE YAPACAĞIZ"

Bu hafta oynayacakları zorlu Keçiörengücü maçını da değerlendiren Tuna Üzümcü, bu karşılaşmayı tekrar çıkışa geçmek için ilk adım olarak gördüklerini belirtti. Sezona da istedikleri gibi başlayamadıklarını ancak sonrasında çok iyi bir performans sergilediklerini ifade eden Üzümcü, camiaya umut dağıtırken, "Daha önce yaptık, yine yapacağız" ifadelerini kullandı.

ERİC'E ÖDEME YAPILDI

Sportif direktör Tuna Üzümcü kulüpten alacakları bulunan Naderi ve Tolga'ya ödemelerinin yapıldığını ve borçlu oldukları yıldız oyuncuların takımda kalacağını belirtti. Futbolcularla herhangi bir sorun yaşamadıklarını ifade eden Üzümcü, "Eric Björkander'in ödemesi yapıldı, Marco Paixao'nun ise son ödeme tarihi yarın (bugün). Bu iki futbolcumuz için de gerekenler yapıldı. Öte yandan tüm futbolculara da gerekli ödemelerini yapıp sadece futbola odaklanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



EN KÖTÜ SERİYE ULAŞTI

Sezona istediği gibi başlayamayan ve ilk 3 haftad a arka arkaya mağlubiyetler alan Altay, bu süreçten sonra 12 haftalık dönemde sadece Ç.Rizespor'a boyun eğmişti. İzmir temsilcisi, son galibiyetini 5-1'lik sonuçla aldığı Boluspor maçının ardından 16. hafta başlayan zorlu deplasman serüveninden beklediği sonuçları çıkaramadı. İlk yarıyı Denizli ve Tuzla yenilgileriyle kapatan İzmir ekibi, ikinci yarıda da Samsun ve Pendik hezimetleriyle kötü başladı. Bu sezon ilk kez üst üste 4 yenilgi alan Altay, yılın en kötü serisine de imza atmış oldu. Ligde olaylı Göztepe maçına kadar yakaladığı çıkışla Play-Off hesapları yapan ancak 20 hafta sonunda 18 puanda kalan siyah-beyazlılar ile ateş hattının en tepesindeki Altınordu arasında sadece 2 puanlık fark kaldı.

BERKE ÖZBAY