Sol bek Naderi’de korkulan olmadı

ALTAY'DA Pendik maçının son dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkan Mohammad Naderi'den iyi haber geldi. Kısıtlı kadro ile mücadele eden İzmir ekibinin, 4-1 yenildiği maçın 88. dakikasında sakatlanarak kenara alınan İranlı sol bekin durumunun ciddi olmadığı belirtildi. Oyuncunun tedbir amaçlı oyundan alındığını kaydeden Sportif Direktör Tuna Üzümcü, Keçiören karşısında Naderi'nin sahada olacağını kaydetti. Bu açıklama taraftarların yüreğine su serpti.

BİR TEK ZEKİ YOK

İKİ sezondur siyahbeyazlı formayı terleten 26 yaşındaki İranlı sol bek Mohammad Naderi, toplam 43 mücadelede forma giyerken, 1 gol, 1 de asist yaptı. Siyahbeyazlılarda sakatlığının ardından İstanbul ekibi karşısında yedek kulübesinde kart cezalısı konumuna düşen Zeki Yıldırım dışında eksik oyuncu bulunmuyor.