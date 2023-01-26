Altay’a ‘Süper’ kanca

SPOR Toto 1. Lig'de üst üste puan kayıpları yaşayan ve puan silme cezasıyla alt sıralara gerileyen Altay'ın futbolcularına yakın takip var. Sezon başında transfer yasağı ve maddi sorunlar nedeniyle deneyimli isimlerini kadroda tutarak ve alt yapıdan genç isimleri takıma monte ederek mücadelesini sürdüren İzmir temsilcisinde Ozan Evrim Özenç ve Tolga Ünlü'nün bazı 1. Lig ve Süper Lig ekiplerinin radarında olduğu öğrenildi. 30 yaşındaki kaleci Ozan Evrim ve 33 yaşındaki deneyimli futbolcu Tolga Ünlü için nabız yoklandığı ifade edilirken, İzmir temsilcisinin kurmayları takımdan kimsenin gitmesine sıcak bakmıyor.

KİMSEYİ BIRAKMAK İSTEMİYOR

SİYAH-BEYAZLILARIN yalnızca 17 yaşındaki Efe Sarıkaya için gelebilecek teklifleri değerlendirdiği öğrenildi. Kulübün istediği bonservis bedelinin ödenmesi halinde oyuncuyu satarak gelir elde etmeyi planladığı öğrenildi.