Altay’dan taraftar tepkisi

1. Lig ekiplerinden Altay'da yönetim kurulu, deplasmandaki Altaş Denizlispor maçının ardından 29 Ocak Pazar günkü Ankara Keçiörengücü karşılaşmasına da taraftarlarının alınmayacak olmasına tepki gösterdi. İzmir kulübünden yapılan açıklamada, Fair-Play çerçevesinde misafir takımların taraftarlarının da yıllardır en güzel ve iyi şekilde ağırlandığı belirtildi.

'MİSLİYLE KARŞILIK VERECEĞİZ'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tam olarak detaylarını bilemediğimiz şekilde, Denizlispor ve Keçiörengücü müsabakaları için emniyet kurumlarına müracaat edilerek İl Spor Güvenlik Kurulu kararı çıkarılmak suretiyle korkakça haksız rekabet yaratılmaya çalışıldığını görmekteyiz. Altay Spor Kulübü 'her alanda' kurulduğu günden bugüne kadar 'korkmadan ve mertçe' mücadele etmiştir. Sahadaki sonuç ne olursa olsun bir yerlere şirin gözükmek ya da skor alabilmek için itibarını düşürecek basit organizasyonların peşinde asla küçülmemiştir. Bundan sonra da kulübümüze ve taraftarlarına dost elini açanlarla ebediyen dost kalacağımızı ve aynı şekilde dostça misafir edeceğimizi, ancak farklı oyunlarla haksızlığa uğratmaya çalışanlara ise 'yasal çerçevede kalmak koşulu' ile misliyle karşılık vereceğimizi belirtiriz."