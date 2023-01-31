Altay teselli buldu

Spor Toto 1. Lig'de 1-0 öne geçtiği Keçiörengücü deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılan Altay, galip gelemese de zorlu maçtan çıkardığı bir puanla teselli buldu. Kısıtlı kadro ve maddi bunalım ile yoluna devam eden İzmir ekibi, üst üste aldığı 4 yenilgi sonrası ilk kez puan yüzü gördü. Ligde Başkent ekibiyle oynadığı karşılaşma öncesi üst üste Denizlispor (D), Tuzlaspor (D), Samsunspor (D) ve Pendikspor'a yenilerek düşme hattına yaklaşan, 3 puanı da silinen siyah-beyazlılar, zorlu deplasmandan çıkardığı beraberlikle 19 puana yükseldi. İzmir ekibinin düşme hattıyla arasındaki puan farkı iki olarak kaldı.

"STRATEJİMİZ TUTTU"

'Her puanın çok önemli olduğu haftalardayız' diyen Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, sahada iyi ve kaliteli bir oyun olmadığını ancak ligin zorlu bir maraton olduğunu vurguladı. Üst sıralara oynayan Keçiörengücü karşısında aldıkları 1 puanın kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayan Sinan Kaloğlu, "Savunma stratejimiz tuttu, ilk yarıda 2 tane yüzde 100 net pozisyonumuz vardı. Biri gol olsaydı farklı olabilirdi. Golü bulduktan hemen sonra gol yemek bize yakışmadı. Sonuçta deplasmandan alınan 1 puan iyidir. Gelişmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Eren asistleriyle dikkat çekti

Altay forması giyen genç yetenek Eren Erdoğan, bu sezon yaptığı 4 asistle takımda en fazla gol pası veren oyuncu konumunda bulunuyor. Başarılı oyuncu, siyah-beyazlı formayla bu sezon 4 asist, 1 gol kaydetti. Eren; Adanaspor, Sakaryaspor, Bandırmaspor ve Keçiörengücü maçlarında 1'er asist yapma başarısı gösterirken, Boluspor'a karşı da 1 gol kaydetti. 21 yaşındaki Eren'in ismi birçok Spor Toto Süper Lig takımının yanı sıra Atletico Madrid ekibiyle de anılıyor.