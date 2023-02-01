Altay’ın kader haftaları

1. Lig'de art arda aldığı mağlubiyetler ve 3 puan silme cezasıyla alt sıralara gerileyen Altay'ı zorlu bir fikstür bekliyor. Haftayı Keçiörengücü'nden aldığı 1 puanla kapatıp mağlubiyet serisini sonlandırsa da İzmir ekibi, 19 puanla düşme potasının hemen üzerinde konumlandı. Siyah-beyazlılar, önümüzdeki 6 maçlık süreçte düşme ve Play-Off potasında yer alan rakiplerle karşılaşacak. İzmir ekibi, bu hafta en yakın rakibi Adanaspor'la (22) kendi seyircisi önünde kozlarını paylaşacak.

ÇOK DİŞLİ EKİPLERLE OYNUYOR

İlk iki savaşı veren Bodrumspor'la deplasmanda mücadele edecek olan Altay, bir sonraki hafta da yeni teknik direktörü Yılmaz Vural'la yükselişe geçen ateş hattındaki Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Sonrasında ikinci sıradaki ligin güçlü ekibi Eyüpspor ve 6. basamaktaki Ç.Rizespor ile kozlarını paylaşacak olan Altay, 6 maçlık zorlu periyodu Ege derbisinde Manisa FK karşısında noktalayacak. İzmir temsilcisinin bu kritik maçlarda alacağı puanlar ligdeki kaderini belirleyecek.

BERKE ÖZBAY