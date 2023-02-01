Dejavu yaşadılar

Sezona üçte sıfır çekerek başlayan Altay, ikinci yarıya da benzer bir giriş yaptı. Sezonun ilk 3 maçında Samsunspor, Pendikspor (D) ve Ankara Keçiörengücü'ne mağlup olan siyah-beyazlılar, ikinci devrede Play- Off hattında yer alan 3 rakibiyle oynadığı karşılaşmalardan bu kez 1 puan çıkarabildi. Samsunspor (D) ve Pendikspor'a yine mağlup olan Altay, Keçiören ile berabere kaldı.

ZEKİ FORMASINA KAVUŞUYOR

Altay'da sakatlığını atlatan ve sarı kart cezası sona eren orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım bu hafta formasına kavuşacak. Geçen hafta antrenmanda darbeye bağlı sakatlık yaşayan santrfor Deniz Kadah'ın durumu ise çekilecek MR'ın ardından önümüzdeki günlerde netlik kazanacak