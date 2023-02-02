Altay’ın Adana uğuru

Spor Toto 1. Lig'de cuma günü evinde Adanaspor'u yenerek 5 maçlık 3 puan özlemine son vermek isteyen Altay'ın Güney ekibine karşı şansı tutuyor. İzmir ekibi, turuncu-beyazlı takımla oynadığı son 7 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Siyah-beyazlılar, rakibi karşısında son yenilgisini tarihinde ilk kez 2. Lig'e düştüğü 2010-11 sezonunda aldı. O sezon son haftada 15 Mayıs 2011'de Adana'da oynanan randevuyu 4-1 kaybeden siyahbeyazlılar, daha sonra oynanan 7 maçtan 4 galibiyet, 3 beraberlikle ayrıldı.

20 GOL KAYDETTİ, 15 YEDİ

Altay, 2018-19 sezonunda döndüğü 1. Lig'de Adanaspor'la evinde oynadığı maçta 2-2 berabere kalırken, deplasmanda 3-2 galip geldi. 2019-20'de Adana'daki randevu 3-3 biterken, İzmir'de ev sahibi ekip 3-1 kazandı. 2020-21'de Altay hem evinde, hem de deplasmanda rakibini 4-1'lik skorlarla dize getirdi. Bu sezon ilk yarıda oynanan karşılaşma ise 1-1 sona erdi. Siyah-beyazlılar, son 7 maçta Adanaspor filelerine 20 gol bırakırken, kalesinde 15 gole engel olamadı.

5 OYUNCU KART CEZASI SINIRINDA

ALTAY'DA iç sahada oynanacak Adanaspor maçı öncesi beş futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Siyahbeyazlılarda kaleci Ozan Evrim, stoperler İbraci him Öztürk ve Efe, İbrahim İbrasol bek Naderi ve santrfor Murat Uluç bu hafta kart görmeleri halinde gelecek hafta Bodrumspor ile deplasmanda oynanacak zorlu karşılaşmada görev yapamayacaklar.

KAZIM'IN ÖDEMESİ AKSADI

SEZON başında Altay'dan sol bek Kazımcan Karataş'ı 20 milyon TL bonservis ücretiyle transfer eden Galatasaray'ın siyah-beyazlılara dün yapması gereken 10 milyon TL'lik ikinci taksidi ödemediği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların 31 Ocak'ta vadesi dolan borcu ödememesi, kaynak arayan yönetimi sıkıntıya soktu. Mevcut oyuncularının ödemelerini yapan yönetim, FIFA'ya açtıkları davaları kazanan eski yabancılarına bu ay içerisinde ödeme yaparak olası puan silme cezalarının önüne geçmek istiyor