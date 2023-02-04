Altay 90+4’te yıkıldı

Spor Toto 1. Lig'de 23. haftanın açılış mücadelesinde Altay evinde Adanaspor'a uzatma dakikalarında yediği golle 1-0 mağlup oldu. 5. dakikada Bennasser'in uzun pasında defansın arkasında topla buluşan Iseka ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Ozan topu kornere çeldi. 10'da serbest vuruşta Tolga topu ceza sahasına kesti. Arka direkte Björkander'in kafa vuruşu auta çıktı. 45+1'de Yusuf ortaladı. Adanaspor ceza sahasında oluşan karambolde Eren'in kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

72'de Eren'in ortasında ceza sahasında topu kontrol eden Paixao bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak direğin üstünden çıktı. 90+2'de Altay kalecisi Ozan, ceza sahasında Ahmethan'ı düşürünce, Hakem Erdem Mertoğlu penaltı kararı verdi. 90+4'te penaltı vuruşunu kullanan Sacko, takımını öne geçirdi: 0-1. 90+8'de Adanaspor'un Burak'la bulduğu gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Maçı Altay 1-0 kaybetti.

CEZANIN BİTMESİNE 3 MAÇ KALDI

İZMİR temsilcisi Altay, Göztepe ile oynanan olaylı derbinin ardından aldığı 6 maç seyircisiz oynama cezasının üçünü tamamladı. Siyah-beyazlılar, dün akşam oynanan Adanaspor maçının ardından 3 karşılaşmaya daha taraftar desteğinden yoksun bir şekilde çıkacak. Altay, geride kalan süreçte dün oynanan maçın haricinde taraftarsız oynadığı iki maçta Boluspor'u 5-1 yenerken, Pendikspor'a ise 4-1 kaybetmişti.

GALİBİYET HASRETİ SÜRDÜ

İZMİR temsilcisi, dün Adana ekibi karşısında aldığı yenilgiyle galibiyet hasretini 6 maça çıkardı. Siyahbeyazlılar, Denizlispor, Tuzlaspor, Samsunspor ve Pendikspor karşısında sahadan eli boş ayrılırken, geçen hafta Keçiörengücü'yle deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.