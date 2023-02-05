Altay nereye!

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşma hesapları yapan Altay'ın planı tutmadı. İzmir temsilcisi, evinde Adanaspor'a son dakikalarda kalesinde gördüğü gol ile mağlup olurken büyük hayal kırıklığı yaşadı. Galibiyet hasretini 6 maça çıkaran siyah-beyazlılar, bu süreçte hanesine sadece 1 puan yazdırabildi. Bolu karşısında aldığı 5-1'lik galibiyetin ardından düşme potasıyla arasına 9 puan fark koyup, Play-Off hattının dört puan altına yerleşen siyah-beyazlılar sonraki süreçte paraşütsüz düşüşe engel olamadı.

"3 PUANI BİRAZ İKRAM ETTİLER"

Puan kayıpları ve federasyondan gelen 3 puan silme cezasıyla bir türlü toparlanamayan Altay, dün bir basamak daha inerek 14. sıraya geriledi. Haftayı bay geçen düşme potasının en tepesindeki Altınordu ile 2 puanlık farkı açamayan Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu yenilgiyi VAR'a bağladı. Kaloğlu, "O üç puan Erdem hocanın ve VAR'daki Bülent hocanın biraz ikramı oldu. Orada avantajı kaybettik, oyuncumuz yerdeydi. Hakem anlamsız biçimde avantaja bağladı. Dönen toptaki penaltı sonucunda kalemizde golü gördük" dedi.

OZAN EVRİM VE EFE CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

ALTAY'DA önceki gün oynanan Adanaspor karşılaşmasına ceza sınırında çıkan 5 oyuncudan ikisi cezalı duruma düştü. Siyah-beyazlılarda Güney ekibi karşısına Murat Uluç, İbrahim, Ozan Evrim, Efe ve Naderi kart ceza sınırında çıkmıştı. Siyah beyazlı İzmir temsilcisinde 17 yaşındaki genç savunma oyuncusu Efe 31. dakikada, kaleci Ozan Evrim ise 90+2. dakikada penaltı pozisyonunda gördükleri sarı kartla cezalı duruma düşerken, iki as oyuncunun gelecek hafta oynanacak Bodrum maçında forma giyemeyecek olması ise teknik direktör Sinan Kaloğlu'nu çok düşündürüyor.