Altay’da Arda tartışması

Spor Toto 1. Lig'de üst üste yaşadığı kayıplarla düşme potasına yaklaşan Altay'da Arda Gezer tartışması yaşanıyor. Ligde son 6 maçtan 5 yenilgi alan ve kadro darlığı nedeniyle hamle şansı da zayıflayan Altay'da yönetim bir süre önce sözleşme uzatmaktan son anda vazgeçen 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusunu kadro dışı bırakmıştı. Son Adanaspor yenilgisi sonrası taraftarlar, ligde forma giydiği 11 maçta siyah-beyazlı ekibin 15 puan kazandığına işaret edip, genç orta sahanın affedilmesi gerektiğini ifade etti.

"NOTERDEN DÖNDÜ"

Aralık ayından bu yana kadroda yer almayan 20 yaşındaki Arda için ara transfer döneminde en ciddi teklifi Manisa FK yapmış, ancak taraflar bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlayamamıştı. Taraftarların tepkilerine Başkan Ayhan Dündar, "Arda kendini Altay Kulübü'nün üzerinde görmesinden dolayı şu an oynamıyor. Sözleşme imzalamış, fotoğraf çekilmiş, menajerinin baskısıyla son dakikada noterden çıkmıştır. Ona hak ettiğinin üzerinde ilgi ve sözleşme verdik" dedi.

"ŞANS VERDİK"

Arda'ya ikinci şansı verdiklerini belirten Dündar, "Son şansı da kullanmayıp daha da olmayacak işler yaptı. Geri dönüşünün tek yolu var, o da bunu iyi biliyor. Bir yerlere getirmek için çaba verdiğimiz altyapı oyuncumuz 'ronaldovari' taleplerle kulübün karşısına çıkamaz. Oyuncuyu 'Porto'ya götüreceğim seni' diyen çok bilmişler yetiştiricilik bedelini bile bir araya getiremediler. Kimsenin hakkını yerde bırakmayız gel ki kendi çocuğumuzun. Ama buna saygı duymayan çocuğumuzu da evlatlıktan reddetmekte tereddüt etmeyiz" dedi.

KONTRATI SONA ERİYOR

ALTAY altyapısından yetişen Arda Gezer'in sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. Manisa FK'dan gelen düşük teklifleri kabul etmeyen Altay yönetimi, Arda'nın sözleşme uzatmaması halinde yıl sonunda boşa çıkacak oyuncusundan sadece 1 milyon 200 bin lira yetiştiricilik bedeli kazanacak.