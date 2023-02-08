Altay’ın kader haftaları

Spor Toto 1. Lig'de sıkıntılı günler geçiren Altay'ı çok zorlu bir fikstür bekliyor. Ateş hattıyla arasında iki puanlık fark kalan İzmir temsilcisi gelecek 5 haftada kader maçlarına çıkacak. Galibiyet hasretini 6 maça çıkaran ve bu süreçte hanesine sadece 1 puan yazdıran siyah-beyazlılar, 5 hafta içinde hem Play-Off hedefleyen, hem de ateş hattından kurtulmak isteyen rakiplerle karşı karşıya gelecek. Altay önce Bodrumspor, ardından Yeni Malatya ve Eyüpspor ile kapışacak. Sonrasında Çaykur Rizespor ve Manisa Futbol Kulübü'ne karşı puan arayacak.

ÜÇ MAÇI DEPLASMANDA

Altay, 5 haftalık zorlu süreçte oynayacağı maçların 3'ünü deplasmanda oynayacak. Cezası nedeniyle taraftarından uzak kalan siyah-beyazlılar, adeta Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın yolunu da unutacak. Kaderini evinden uzakta çizecek olan İzmir temsilcisi, Bodrumspor, Eyüpspor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında dış sahada ter dökecek. Altay, Yeni Malatyaspor ve Manisa FK mücadelelerinde ise Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda rakiplerine karşı puan arayacak. Ancak Altay cezası nedeniyle yine evindeki maçlarda taraftarından yoksun olacak.

DERBİ KARNESİ İYİ

Ligde yeniden kritik bir viraja daha girecek olan İzmir temsilcisi, beş haftalık zorlu süreçte iki Ege derbisi oynayacak. İlk yarıda İzmir'de 2-0 yendiği Bodrumspor'a konuk olacak olan siyahbeyazlılar, ardından deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Manisa FK'yı İzmir'de ağırlayacak. Düşme hattından uzaklaşmanın hesaplarını yapan Altay, bu kritik fikstürde alacağı sonuçlarla kendi kaderini kendisi çizecek.

BERKE ÖZBAY