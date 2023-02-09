Spor Toto 1. Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçlar ve 3 puan silme cezası ile alt sıralara gerileyen Altay'da ayrılık rüzgarı esti. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yolların ayrıldığı açıklandı. Ligde son 6 maçında 5 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak düşme hattına yaklaşan İzmir temsilcisinde kan değişikliğine gitme kararı alan yönetim, genç teknik adamla karşılıklı anlaşarak vedalaştı.

Kulüp sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teknik direktörümüz Sinan Kaloğlu ile yönetimimizin yapmış olduğu değerlendirmede, fikir birliği içerisinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Geldiği günden bugüne kadar kulübümüze kattıkları ve emekleri için Sayın Sinan Kaloğlu ve ekibine teşekkürlerimizi sunarız. Hoşça kal bizim çocuk."

TAZMİNAT İSTEMEDİ

Geçen sezon Süper Lig'de bitime 8 hafta kala göreve gelen ve küme düşme üzüntüsü yaşayan teknik direktör Kaloğlu, bu sezon takımın başında çıktığı 22 karşılaşmada 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 1'i hükmen olmak üzere 10 mağlubiyet gördü. İzmir temsilcisinde daha önce futbolcu olarak da görev yapan teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun hak edişlerini siyah-beyazlı kulübün altyapısına bağışladığı, herhangi bir tazminat talebinde bulunmadığı öğrenildi.

İLK TEKNİK DİREKTÖRLÜK DENEYİMİ

SİYAH-BEYAZLILARIN başına geçen sezonun son 8 haftasında gelen 41 yaşındaki Sinan Kaloğlu, ilk teknik direktörlük deneyimini Altay'da yaşadı. Bu süreçte 22 maçta görev yapan Kaloğlu, 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 yenilgi alarak maç başına 1.00 puan ortalaması yakaladı.

BERKE ÖZBAY