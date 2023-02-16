Altay, lig hazırlıklarına tam gaz devam ediyor

Sinan Kaloğlu ile yollarını ayıran Altay, Sportif Direktör Tuna Üzümcü yönetiminde çalışmalarına devam ediyor.



Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, ligin son 6 haftasında alınan başarısız sonuçlardan sonra Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştı. Bu süreçten sonra teknik direktörsüz kalan siyah-beyazlılar, çalışmalarına Sportif Direktör Tuna Üzümcü yönetiminde devam ediyor. Altay yönetimi bir yandan teknik direktör arayışlarını sürdürürken, kulislerdeki söylentilere göre de takımı iyi tanımasından dolayı sezonun kalan bölümünü Tuna Üzümcü önderliğinde tamamlayabilir. İzmir temsilcisindeki belirsizliklerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.



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