Altay’da Arda krizi çözüldü

Spor Toto Birinci Lig'de zor günler geçiren Altay'da sezon sonu sona erecek sözleşmesini uzatmaması nedeniyle kadro dışı bırakılan Arda Gezer ile yönetim arasındaki kriz çözüme kavuştu. Genç orta saha oyuncusunun özür dilediği ve altyapısından yetiştiği siyah-beyazlı kulüple 3 yıllık yeni kontrat imzaladığı öğrenildi. Takımla antrenmanlara başlayan 20 yaşındaki oyuncu, son olarak 19. haftada deplasmanda oynanan Tuzlaspor maçında 43. dakikada oyuna girip, 63. dakikada oyundan alınmıştı. Bu maçın ardından kadro dışı kalan Arda sırasıyla Samsunspor (D), Pendikspor, Keçiörengücü (D) ve Adanaspor müsabakalarında görev yapamadı. Siyah-beyazlı İzmir ekibinde bu sezon Zeki'nin sakatlığının ardından forma şansı bulmaya başlayan genç orta saha, lig ve kupada toplam 12 karşılaşmada forma giydi.

ORTA ALAN GÜÇLENDİ

Takımdan ayrılan teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun 8 kez ilk 11'de görev verdiği Arda, sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmiş ve büyük alkış toplamıştı. Transfer yasağı bulunan İzmir temsilcisinin, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun takıma dönüşü ile orta alandaki eli de güçlenmiş oldu.

BERKE ÖZBAY