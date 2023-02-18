  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altay Altay’da Arda krizi çözüldü

Altay’da Arda krizi çözüldü

Siyah-beyazlılarda kadro dışı bırakılan 20 yaşındaki orta saha ile yönetim arasındaki kriz sonunda çözüme kavuştu

18.2.2023

Altay’da Arda krizi çözüldü

Spor Toto Birinci Lig'de zor günler geçiren Altay'da sezon sonu sona erecek sözleşmesini uzatmaması nedeniyle kadro dışı bırakılan Arda Gezer ile yönetim arasındaki kriz çözüme kavuştu. Genç orta saha oyuncusunun özür dilediği ve altyapısından yetiştiği siyah-beyazlı kulüple 3 yıllık yeni kontrat imzaladığı öğrenildi. Takımla antrenmanlara başlayan 20 yaşındaki oyuncu, son olarak 19. haftada deplasmanda oynanan Tuzlaspor maçında 43. dakikada oyuna girip, 63. dakikada oyundan alınmıştı. Bu maçın ardından kadro dışı kalan Arda sırasıyla Samsunspor (D), Pendikspor, Keçiörengücü (D) ve Adanaspor müsabakalarında görev yapamadı. Siyah-beyazlı İzmir ekibinde bu sezon Zeki'nin sakatlığının ardından forma şansı bulmaya başlayan genç orta saha, lig ve kupada toplam 12 karşılaşmada forma giydi.

ORTA ALAN GÜÇLENDİ
Takımdan ayrılan teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun 8 kez ilk 11'de görev verdiği Arda, sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmiş ve büyük alkış toplamıştı. Transfer yasağı bulunan İzmir temsilcisinin, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun takıma dönüşü ile orta alandaki eli de güçlenmiş oldu.

BERKE ÖZBAY

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA