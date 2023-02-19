Büyük Altay kadroyu korudu

SPOR Toto 1. Lig'de maddi zorluklar ve transfer yasağı ile başladığı sezonda alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altay'da ne gelen var ne giden. Transfer tahtası kapalı olan ve takviye yapamayan İzmir ekibi, mevcut kadrosunu korumayı başarırken, takımdan ayrılan tek isim teknik direktör Sinan Kaloğlu oldu. Sezon başında eski futbolcularını ikna ederek takımda tutmayı başaran, ardından Tolga, Naderi, Björkander ve Paixao gibi isimlere ödemelerini de yapmayı başararak boşa çıkmalarını engelleyen siyah-beyazlılar, ilk yarının son haftalarında ortaya çıkan ve kadro dışı bırakılan genç yetenek Arda Gezer krizini de çözüme kavuşturdu. Genç futbolcunun yönetimden özür dilemesinin akabinde, 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı ve 20 yaşındaki orta saha tekrar takımla çalışmalarına başladı.

BERKE ÖZBAY