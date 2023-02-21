Yıllara meydan okuyor

Spor Toto Birinci Lig'de zor günler geçiren Altay'da kaptan İbrahim Öztürk, ilerlemiş yaşına rağmen gençlere taş çıkartıyor. Sezon başında futbola geri dönen takım arkadaşı Murat Uluç'la birlikte Türkiye'de bu sezon resmi maçlarda gol atan en yaşlı oyuncu olan Öztürk, istikrarı ile de göz dolduruyor. Deneyimli savunmacı sezon başından bu yana 22 maçın 21'inde ilk 11'de sahaya çıkarak istikrarlı bir tablo sergiledi. İbrahim bu süreçte 1877 dakika sahada kalarak İzmir ekibinin vazgeçilmezi haline geldi. Altay'da üst üste altıncı toplamda ise sekizinci sezonunu geçiren emektar futbolcu, siyah-beyazlı formayla 2. Lig ve 1. Lig'de kupa kaldırıp, geçen sezon Süper Lig'den küme düşme üzüntüsü yaşamıştı.

EN VERİMLİ SEZONU

Sezon başında yaşanan futbolcu kayıplarına rağmen siyah-beyazlı yeni yönetimle ilk sözleşme uzatan isim olan İbrahim Öztürk, taraftarların da en çok güvendiği isimlerin başında geliyor. Tecrübeli oyuncu bu sezon attığı üç golle İzmir temsilcisindeki en verimli sezonunu geçiriyor.

BÜYÜK ALTAY'DA ZEKİ YILDIRIM DÖNDÜ

ALTAY'A adale sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım, deprem felaketi sebebiyle verilen arada tamamen iyileşerek takımla çalışmalara başladı. Tedavi sürecinde Samsunspor, Pendikspor, Keçiörengücü ve Adanaspor müsabakalarını kaçıran tecrübeli futbolcu, lige verilen aradan sonra oynanacak Bodrumspor deplasmanında görev yapabilecek. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde tam kadro çalışan İzmir temsilcisinde sarı kart cezalısı stoper Efe Sarıkaya ve kaleci Ozan Evrim Özenç dışında eksik bulunmuyor. Yönetim bu arada teknik direktör sorununu da en kısa sürede çözmek için arayışlarını sürdürüyor.

DOĞANCAN BİNGÖL