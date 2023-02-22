Üzümcü’ye başkan kefil

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da başkan Ayhan Dündar, lige verilen arada Sinan Kaloğlu'nun yerine teknik direktörlük görevine getirilen Tuna Üzümcü'ye güvenoyu verdi. Geçen yıldan bu yana sportif direktörlük görevini üstlenen Tuna Üzümcü'nün takımı iyi tanıdığını ifade eden başkan Dündar, "Sinan hoca misyonunu yerine getirdi. Kan değişikliği gerekiyordu. Şu anda Tuna hocamızla yola devam edeceğiz. Tuna hoca altyapımızdaki gençleri de çok iyi biliyor. Başarılı olacağına inanıyorum. Dışarıdan gelecek bir teknik adamla anlaşmak zaman kaybı olur" yorumunu yaptı.

"ANTRENÖR DE YETİŞTİRİYORUZ"

İlk kez teknik adam olarak çalışacak Üzümcü'nün yıllarca Süper Lig'de oynadığını ve futbolu iyi bilen biri olduğunu kaydeden Altay Başkanı Ayhan Dündar, "Futbolculuğunda kupalar kazanmış, finaller oynamış, antrenörlük belgesi olan ve Altay'ın altyapısından yetişmiş eski bir oyuncumuz. Hem oyuncu, hem de antrenör yetiştiren bir kulübüz " diye konuştu.

TEKNİK EKİP BELLİ OLDU

BU sezon puan silme, hükmen mağlubiyet cezası alma gibi pek çok badireler yaşadıklarını belirten Altay Başkanı Dündar, Tuna Üzümcü'nün yardımcısı olarak teknik ekibe kaleci antrenörü Recep Öztürk ve yardımcı antrenör Fatih Egedik'in de katıldığını ifade etti