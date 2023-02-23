Altay’ın 33 uğuru

Spor Toto Birinci Lig'de zor günler geçiren ve bir an önce alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapan Altay'da Avrupa'nın yolu 33 numaralı formadan geçiyor. Şu an 17 yaşındaki stoper Efe Sarıkaya'nın terlettiği 33 numaralı formayı 2019-2020 sezonunda İzmir temsilcisinin altyapısında yetişen ve Valencia'da forma giyen Cenk Özkaçar giyiyordu. Efe de, siyah-beyazlı ekipten Lyon'a transferiyle Avrupa'ya açılan ağabeyi Cenk'in izinden gidiyor.

Yeşil sahalara ilk adımını İzmir ekibinde atan ve genç milli formayı da terleten stoper Efe Sarıkaya'ya daha önce Manchester City ve Atletico Madrid gibi dünya devleri ilgisini göstermiş ve scout ekiplerini Altay maçlarına göndermişti.

SEZON SONUNDA GİDECEK

Devre arasında Efe için 1 milyon Euro'ya kadar inen Altay yönetimi, beklediği teklifi bulamayınca görüşmeler tıkandı. Ancak en güçlü aday olarak dikkat çeken İspanyol ekibi Atletico Madrid'in Mayıs ayında yeni bir teklifle İzmir ekibinin kapısını çalması bekleniyor. Bu transfer gerçekleşirse, Olympic Lyon, Leuven ve son olarak Valencia'da forma giyen Cenk Özkaçar ile Efe'nin yolu gelecek sezon İspanya'da kesişebilir.

SEFA İMZAYI ATTI

Altay, sözleşmesi sezon bitiminde sona erecek olan stoper Sefa Özdemir'le mukavele yeniledi. Transfer yasağı bulunan siyah-beyazlıların, 24 yaşındaki savunmacıyla 3 yıllık yeni kontrat yaptığı öğrenildi. Altyapısından yetiştiği Galatasaray'da profesyonel olan Sefa, 2020-2021 sezonunda transfer olduğu Altay'da oynamadan Şanlıurfaspor'a kiralandı. İzmir ekibinin Süper Lig'den düşmesinin ardından takıma dahil edilen Sefa, bu sezon ligde Tuzlaspor deplasmanında 13 dakika görev alırken, kupadaki Efeler 09 SFK karşılaşmasında 106 dakika sahada kaldı. Transfer yasağı bulunan siyah-beyazlılar, ara dönemde daha önce sorun yaşadığı Arda Gezer'den sonra iç transferde Sefa ile ikinci hamlesini gerçekleştirmiş oldu.

BERKE ÖZBAY